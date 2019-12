Dieselskandal VW-Manager Liang aus Haft entlassen

Gut fünf Jahre, nachdem der Diesel-Betrug beim VW-Konzern aufgeflogen ist, hat erstmals einer der Beteiligten seine Strafe verbüßt.

James Liang, ein deutscher Ingenieur mit indonesischen Wurzeln, war im amerikanischen VW-Testzentrum für Diesel-Motoren zuständig und hatte geholfen, den Abgasbetrug des Konzerns zu vertuschen. Im August 2017 wurde Liang von einem US-Gericht zu 40 Monaten Haft und 200.000 Dollar Geldstrafe verurteilt, als einen Drahtzieher des Skandals sahen ihn die US-Behörden nicht (Lesen Sie hier mehr über den Fall).

Im November wurde Liang nach Deutschland überstellt und saß seitdem in einem Gefängnis in Niedersachsen. Nach Angaben seines Anwalts Gero von Pelchrzim wurde der ehemalige VW-Ingenieur, der mittlerweile im Ruhestand ist, an diesem Donnerstagmorgen aus der Haft entlassen und damit das letzte Drittel seiner Freiheitsstrafe ausgesetzt.

Endgültig ausgestanden ist die Sache für Liang allerdings nicht. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig führt Liang als Beschuldigten. Im April hatten die Strafverfolger gegen den früheren VW-Chef Martin Winterkorn und vier weitere VW-Mitarbeiter aus unterschiedlichen Hierarchiestufen Anklage wegen Betrugs erhoben, sie weisen den Vorwurf zurück. Verfahrensbeteiligte rechnen mit weiteren Anklagen in den kommenden Monaten.