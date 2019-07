Zukunft der Mobilität VW und Ford weiten Allianz aus

Volkswagen und Ford wollen künftig bei Elektrofahrzeugen und Roboterautos intensiv zusammenarbeiten. Das gaben VW-Konzernchef Herbert Diess und Ford-Chef Jim Hackett bekannt.

Im Rahmen der erweiterten Allianz wird VW sich an Fords Tochter Argo AI für selbstfahrende Autos beteiligen. Die Amerikaner wollen im Gegenzug Hunderttausende Fahrzeuge für den europäischen Markt auf der E-Auto-Plattform MEB von VW fertigen.

Konkret werde Volkswagen 2,6 Milliarden Dollar in Argo AI investieren, teilten die Unternehmen mit. Der Betrag ergibt sich aus einer Milliarde Dollar an Finanzmitteln, zudem bringt VW seine eigene Sparte AID für autonomes Fahren ein, die 200 Mitarbeiter hat und mit 1,6 Milliarden bewertet wird. AIDs bisheriger Sitz in München soll künftig als Europazentrale von Argo AI dienen.

Ford und VW werden durch den Deal, bei dem Argo AI insgesamt mit sieben Milliarden Dollar bewertet wird, in Zukunft gemeinsam und zu gleichen Teilen eine deutliche Mehrheit an der Tochter halten.