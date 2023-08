Die Konjunktur in Deutschland schwächelt, die Stimmung der Unternehmen ist mies. Die Bundesregierung will nun mit zusätzlichen steuerlichen Anreize für neue Investitionen schaffen – und die sollen stärker ausfallen als bislang geplant. Das geht aus dem Zehn-Punkte-Papier zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland hervor, das auf der Kabinettsklausur am Dienstag in Meseberg beschlossen wurde.