Auf dem Zukunftsmarkt mit Wärmepumpen bahnt sich eine milliardenschwere Übernahme an. Das hessische Familienunternehmen Viessmann steht offenbar vor einem Verkauf in die USA. Der Klimaanlagen-Hersteller Carrier Global aus Florida befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Übernahme des Spezialisten für Heizungen, Klimageräte und Wärmepumpen aus Allendorf an der Eder, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.