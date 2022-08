Lebensmittelverschwendung sei in Großbritannien nach wie vor ein »großes Problem«, schrieb das Mutterhaus von Waitrose, John Lewis, in einer Mitteilung . Britische Haushalte werfen demnach jährlich 4,5 Millionen Tonnen verzehrbare Lebensmittel weg. Marija Rompani, Direktorin für Nachhaltigkeit und Ethik bei John Lewis Partnership werden »allein im Vereinigten Königreich werden 70 Prozent aller Lebensmittel in den eigenen vier Wänden verschwendet«.