In der zweiten Tarifrunde Ende März hätten die Arbeitgeber eine Lohnerhöhung von 450 Euro in zwei Schritten und eine Inflationsausgleichprämie von 1300 Euro angeboten. Einen Termin für eine dritte Verhandlungsrunde gebe es noch nicht, hieß es.

Die Hassia-Gruppe hatte Waldquell und damit auch die Marke Vita-Cola vor knapp 20 Jahren übernommen. Die Marke war jahrzehntelang in der DDR populär – und einst eine sozialsitische Antwort auf Coca-Cola im Westen. Das in den Fünfzigerjahren entstandene Getränk gilt heute in Ostdeutschland bei vielen als Kultgetränk, in Westdeutschland findet es sich nur selten in den Regalen der Supermärkte.