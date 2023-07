Damit setzt Disney auch für den Umbau seines Konzerns weiterhin auf den Architekten des bisherigen Konstrukts. So brachte Iger in seiner ersten Amtszeit die Marvel-Superhelden, das »Star Wars«-Universum und das Animationsstudio Pixar unter das Dach von Disney. 2020 übergab er an den langjährigen Themenpark-Chef Bob Chapek.

Iger kehrte schon im November 2022 wieder zurück als Disney-Chef, nachdem der Verwaltungsrat des Konzerns den Glauben an seinen Nachfolger verloren hatte. Er bekam unter anderem die Aufgabe, seine Nachfolge zu regeln.