Bei Cum-cum-Geschäften ist die recht­liche Bewertung umstritten. Die Warburg Bank hatte bereits im Vorjahr in einem Bericht betont, sie habe in dem beanstandeten Fall ausschließlich für einen Investor gehandelt. Im Zweifel müsse der Investor dafür geradestehen. Die Hamburger Finanzbehörde will sich zum Fall Warburg nicht äußern. Grundsätzlich könnten Cum-cum-­Geschäfte aber »strafrechtliche Relevanz entfalten«.