Warburg-Bank Staatsanwaltschaft setzt Einziehung von Cum-ex-Millionen aus

Derweil versucht ein Untersuchungsausschuss in Hamburg weiter, die Verbindungen der Politik in diesen Skandal aufzuarbeiten. Ein Fund von mehr als 200.000 Euro in einem Schließfach des früheren Hamburger SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs heizte Spekulationen darüber an, ob das Geld nicht auch im Zusammenhang mit der Warburg-Bank stehen könnte, für die er Kontakte ins Hamburger Rathaus vermittelt haben soll .