Passagiere der Billigfluglinie Easyjet müssen sich am Freitag auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Denn die Gewerkschaft Verdi ruft die rund 450 Kabinen-Beschäftigten des britischen Billigfliegers in Berlin zwischen 05.00 und 10.00 Uhr zum Warnstreik auf, wie Verdi am Donnerstag mitteilte.