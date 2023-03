Für einen Notfahrplan am Warnstreiktag am kommenden Montag sieht die Deutsche Bahn keine Möglichkeit. »Es nützt ja nichts, eine kurze Strecke mit einem Intercity oder einem ICE zu fahren, weil man einen Lokführer hat, und der Zug dann irgendwo stehen bleibt, weil das Stellwerk bestreikt wird«, sagte ein Konzernsprecher in Berlin. Es sei besser, die Züge blieben an diesem Tag in den Depots. »Es ist auch nicht möglich, für einen solchen Tag einen Ersatzfahrplan aufzustellen, weil eben sehr viele Berufsgruppen zum Streik aufgerufen sind.«