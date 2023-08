In Teilen Osteuropas ist es ein bekanntes Sommerphänomen: Teils über Wochen wird dort die Versorgung mit Warmwasser ausgesetzt, um die zentralen Leitungssysteme zu warten. Ganz so schlimm trifft es den Osten Berlins zwar nicht. Doch Zehntausende Haushalte müssen dort zumindest im Verlauf dieses Dienstags ohne warmes Wasser in den Leitungen auskommen.