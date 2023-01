Silvesterbilanz Feuerwerksfirma Weco meldet erfolgreiches Comeback

Verbote in der Coronakrise trafen Weco schwer, der Feuerwerkshersteller musste sogar ein Werk schließen. Die Erwartungen an das jüngste Silvester wurden hingegen übertroffen – dank »Nachholeffekten in Teilen der Bevölkerung«.