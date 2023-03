Mehr Mount Everest statt Matterhorn

Mondelez produziert Toblerone. Weil das Unternehmen aber plant, für die Schokoladenmarke in Zukunft auch in der Slowakei zu produzieren, darf sie nicht mehr als »schweizerisch« bezeichnet werden. Man werde deshalb ab Sommer eine neue Verpackung gestalten und die Marke als »in der Schweiz gegründet« positionieren, so der Konzern. Die neue Verpackung werde auch ein neues Logo zieren. Es handele sich um »ein modernisiertes und gestrafftes Berglogo, das mit der geometrischen und dreieckigen Ästhetik übereinstimmt«. Die Silhouette des Matterhorns wird dann verschwinden.