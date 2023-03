Der französische Mineralöl-Konzern TotalEnergies will sein gesamtes Tankstellennetz in Deutschland und den Niederlanden an das kanadische Unternehmen Couche-Tard verkaufen. Betroffen seien etwa 1200 Tankstellen in Deutschland und 400 in den Niederlanden, teilte der Energiekonzern mit. Grund ist offenbar das geplante Verbrenner-Aus ab dem Jahr 2035 in Europa. TotalEnergies wolle sich in den Ländern, in denen das Unternehmen nicht Marktführer sei, »auf die Entwicklung neuer Mobilität mit Elektro- und Wasserstoff-Antrieb konzentrieren«, hieß es.