Importierte Weihnachtsbäume Häufig ein Däne

In diesen Wochen holen sich viele Deutsche einen Gast ins Haus. Zwar hinterlässt er reichlich Schmutz - Nadeln - und bringt nicht selten Ungeziefer mit, etwa Spinnen oder Zecken. Dennoch ist er gern gesehen. Vielleicht weil er klaglos jeglichen Weihnachtsschmuck hält und präsentiert, und das oft wochenlang.

Die Rede ist vom Tannenbaum, der für die meisten Deutschen fest zum Weihnachtsfest dazugehört. Der Bedarf an den Nadelhölzern ist so groß, dass im vergangenen Jahr 2,6 Millionen Weihnachtsbäume im Wert von 26 Millionen Euro nach Deutschland gebracht wurden, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Zwar wurden auch deutsche Weihnachtsbäume ins Ausland verkauft - es waren jedoch nur 742.000. Damit werden netto immer noch knapp 1,9 Millionen Bäume importiert.

Der Warenwert ist der Rechnungsbetrag, den der Importeur im Durchschnitt pro Baum bezahlt. Die Endkunden müssen für ihre Tanne meist erheblich mehr ausgeben.

Hauptabnehmer Niederlande

Die meisten Importbäume stammen aus Dänemark - im vergangenen Jahr waren es 86 Prozent der eingeführten Gesamtmenge. Der Export deutscher Weihnachtsbäume ging laut Statistik vor allem in die Niederlande.

Insgesamt wurden 2018 nach Angaben des Hauptverbands der Deutschen Holzindustrie rund 29,8 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland verkauft.

Um die Menge der Importbäume anschaulich zu beschreiben, rechnet das Statistische Bundesamt vor, welche Gesamtlänge sie hätten, würde man sie übereinandersetzen. Bei einer angenommenen Durchschnittshöhe von 1,60 Meter ergebe das über 4 Millionen Meter. Das sei etwa so, wie wenn man den Mount Everest 469-mal übereinandersetzt.

Zugegeben, richtig anschaulich wird es so auch nicht, aber das wird beim Schmücken des Weihnachtsbaums nicht stören..