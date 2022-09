Die Misere dürfte Nike noch länger beschäftigen: Am stärksten werde der Preisdruck im Herbst-Quartal werden, in dem in den USA bereits das Weihnachtsgeschäft beginnt, erklärte der US-Konzern.

Auch Adidas ist womöglich betroffen

Hinzu kommt: Der starke Dollar lässt Auslandseinnahmen bei der Umrechnung in US-Währung in der Bilanz niedriger erscheinen. Die Quartalszahlen lagen zwar über den Erwartungen der Analysten. Anleger ließen die Aktie dennoch fallen. Im nachbörslichen Handel stürzten die Nike-Papiere um bis zu zehn Prozent ab, in Frankfurt lagen sie am Freitag mit 88,25 Euro 10,5 Prozent tiefer.