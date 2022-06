Im nächsten Jahr dürfte die globale Konjunktur um 2,8 Prozent anziehen, nach bisher erwarteten 3,2 Prozent. Die Inflation dürfte in den OECD-Ländern in diesem Jahr auf 8,5 Prozent klettern und 2023 auf 6,0 Prozent abebben. Für die deutsche Wirtschaft rechnet die Industriestaaten-Gruppe in diesem Jahr mit 1,9 Prozent Wachstum, im Dezember hatte die OECD hier noch rund vier Prozent erwartet. 2023 sollen es 1,7 Prozent sein.