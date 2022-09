Wien Energie, die den Großteil Wiens mit Strom versorgt, war Ende August wegen der Preissprünge am Gas- und Strommarkt in eine finanzielle Notlage geraten. Der Bund musste dem Versorger kurzfristig mit einem Kredit von über zwei Milliarden Euro unter die Arme greifen. Begründet wurde dies mit der Absicherung von Energiekäufen an der Börse.

Abgerufen werden musste das Darlehen bisher noch nicht, es gilt aber als Sicherheit für neuerliche Turbulenzen an den Märkten. Zum Teil wurde der endgültige Finanzbedarf auf bis zu zehn Milliarden Euro beziffert.