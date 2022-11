Doch während viele Nachbarstaaten in der EU über die Jahre wirklich mit dem Ausbau einer Anlande-Infrastruktur für solche LNG-Schiffe begannen, begnügte sich Deutschland stets nur mit Ankündigungen. Immer wieder wurden Pläne diskutiert, LNG-Terminals an deutschen Küsten zu errichten, in Wilhelmshaven zum Beispiel, oder in Brunsbüttel. Vor rund zehn Jahren begann die Diskussion zu »Deutschlands erstem LNG-Terminal« – nur gebaut wurde nie etwas. Selbst 2020 nicht, als die damalige Große Koalition mit einem Finanzminister namens Olaf Scholz (SPD) den damaligen US-Präsidenten Donald Trump besänftigten wollte mit dem Angebot, im Gegenzug zur Inbetriebnahme der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 eine Milliarde Euro in ein Flüssiggas-Terminal zu stecken.