Die Staatsanwaltschaft Kassel untersucht, ob eine Reihe von Krankheits- und Todesfällen mit Listerien-verseuchter Wurst des hessischen Fleischwarenfabrikanten Wilke zusammenhängt. Der Behörde zufolge hat das Robert Koch-Institut (RKI) der Polizei 37 Erkrankungsfälle gemeldet, 25 der gelisteten Personen sind inzwischen verstorben.

Alle der im Durchschnitt 74 Jahre alten Erkrankten infizierten sich demnach zwischen Herbst 2014 und Sommer 2019 mit Listerien des Typs Sigma 1. Diesen Bakterienstamm bringt das RKI mit dem Wursthersteller in Verbindung. (Lesen Sie hier, wie die Kontrolleure den Betrieb nach Schließung vorfanden).

Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über die Infiziertenliste berichtet, die nun von der Staatsanwaltschaft geprüft wird. "Ob tatsächlich ein kausaler Zusammenhang zwischen der Infektion und dem Ableben besteht, und welche Krankheitssymptome die Infizierten durch die Listeriose erlitten haben, wird nunmehr ermittelt", teilte die Behörde mit. Alle Verstorbenen hatten demnach "teilweise beträchtliche Begleiterkrankungen, die durchaus allein todesursächlich gewesen seien können".

Der Betrieb des Wurstherstellers Wilke im hessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg war Anfang Oktober geschlossen worden. Zuvor waren bereits im März in Produkten Listerien entdeckt worden. Listerien (Listeria monocytogenes) sind Bakterien, die in der Natur vorkommen. Nur wenige Menschen erkranken an der sogenannten Listeriose. Bei gesunden Erwachsenen verläuft die Infektionskrankheit meist unauffällig oder nimmt einen harmlosen Verlauf mit grippeähnlichen Symptomen. Gefährlich ist die Infektion für abwehrgeschwächte Menschen, Ältere und Schwangere.

Das RKI brachte bislang drei ältere der gelisteten Todesfälle direkt mit Wilke in Verbindung. Doch auch dieser Zusammenhang "steht aus staatsanwaltschaftlicher Sicht bislang nicht fest und bedarf der Aufklärung", teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Betrieb in Niedersachsen ruht nach Listerien-Verdacht

Auch den Betrieb der Firma Fleisch-Krone Feinkost in der niedersächsischen Gemeinde Essen hat das zuständige Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wegen eines Listerien-Verdachts vorläufig stillgelegt. Zuvor hatte die Behörde bereits den Unternehmensstandort in Goldenstedt vorübergehend geschlossen.

Das Unternehmen hatte am vergangenen Freitag Fertigfrikadellen wegen Verunreinigungen mit Listerien zurückgerufen (lesen Sie hier, welche Produkte betroffen sind). Inzwischen hat das Landesamt gegen Verantwortliche der Firma bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige eingelegt. Erkrankungen sind im Zusammenhang mit den Produkten der Firma bislang nicht bekannt.

Für den Standort Essen haben Ministerium und Landesamt nun gemeinsam den Entzug der Betriebszulassung geprüft. Die Zuverlässigkeit des Unternehmers werde infrage gestellt, sagte eine Sprecherin des Landesverbraucherschutzministeriums. Der Unternehmer habe nicht belegen können, dass er bei Eigenkontrollen festgestellte Listerien-Funde der amtlichen Lebensmittelkontrolle gemeldet hatte. Dazu war er nach Verstößen gegen Hygienevorschriften verpflichtet worden.