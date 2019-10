Zeitungsbericht Wilke-Produkte könnten auch in Fertiggerichten verarbeitet worden sein

Der Skandal um keimbelastete des hessischen Herstellers Wilke weitet sich womöglich aus: Wie die "Bild am Sonntag" in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, könnten belastete Wilke-Produkte auch in Fertiggerichten anderer Hersteller verarbeitet worden sein.

Der Zeitung liegt exklusiv ein Schreiben des Verbraucherschutz-Ministeriums in Hessen vom 25. Oktober 2019 vor. Darin bestätigt das Ministerium auf Anfrage der Verbraucherorganisation Foodwatch, dass Wilke-Produkte auch in Fertiggerichten anderer Hersteller verarbeitet wurden. Die Gerichte seien "nach derzeit vorliegenden Informationen" zurückgerufen worden.

Foodwatch-Chef Martin Rücker fordert in dem Bericht der "Bild am Sonntag": "Hessens Behörden müssen endlich alle bekannten Namen von betroffenen Herstellern, Marken, Produkten und Verkaufsstellen nennen. Es wird gemauert und vertuscht!" Rücker befürchtet: "Wir müssen davon ausgehen, dass in Haushalten und Supermärkten noch Fertiggerichte lagern, in denen Wilke-Ware verarbeitet wurde."