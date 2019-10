Im Skandal um mit Listerien kontaminierte Wurst des Fleischerei-Unternehmens Wilke hat das hessische Ministerium für Verbraucherschutz eine Liste mit betroffenen Marken veröffentlicht.

Laut dem Ministerium sind alle Eigenmarken der Firma Wilke mit dem Identitätskennzeichen "DE EV 203 EG" betroffen. Dasselbe gilt für folgende Marken und Handelsnamen, sofern sie das Identitätskennzeichen "DE EV 203 EG" tragen:

Haus am Eichfeld

Metro Chef

Service Bund "Servisa"

CASA

Pickosta

Sander Gourmet

Rohloff Manufaktur

Schnittpunkt

Korbach

ARO

Findt

Domino

Die hessische Ministerin Priska Hinz sicherte Aufklärung in dem Fall zu. Es würden sich noch viele Fragen stellen, die "mit der zuständigen Kreisverwaltung, dem Regierungspräsidium Kassel und der Task-Force Lebensmittelsicherheit" aufgeklärt werden sollten, so Hinz.

Da viele Wilke-Produkte an Wursttheken in Supermärkten verkauft wurden, riet das Ministerium, "im Zweifelsfall bei den jeweiligen Verkaufsstellen nachzufragen, ob dort Produkte der Firma Wilke verkauft wurden." Am Montag war bekannt geworden, dass ein Wurstaufschnitt des Unternehmens in der Gastronomie des Möbelhändlers Ikea verkauft wurde.

Der Fleischhersteller Wilke wird mit zwei Todesfällen in Südhessen und 37 weiteren Krankheitsfällen in Verbindung gebracht. Mehrfach wurden Listerien-Keime in Wilke-Produkten nachgewiesen.

Die Keime können für Menschen mit geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hatte den Betrieb mit 200 Mitarbeitern am Dienstag vergangener Woche geschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Das Unternehmen ist nach Bekanntwerden der Vorwürfe in wirtschaftliche Schieflage geraten und hat am Freitag ein vorläufiges Insolvenzverfahren beantragt.