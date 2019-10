Listerienskandal Wilke-Wurst-Restbestände werden vernichtet

Die Restbestände von 300 Tonnen Lebensmitteln des nach Keimfunden geschlossenen Wurstherstellers Wilke werden vernichtet.

"Mit der Entsorgung der in der Firma Wilke noch vorhandenen Restbestände ist am heutigen Vormittag begonnen worden", sagte eine Sprecherin des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Der Kreis in Nordhessen ist die zuständige Überwachungsbehörde und wird die Kosten zunächst übernehmen.

Waren des inzwischen insolventen Fleischproduzenten werden mit drei Todesfällen und 37 Krankheitsfällen in Verbindung gebracht. Daher hatte der Kreis das Unternehmen in Twistetal-Berndorf vor drei Wochen geschlossen.

Mehrfach waren Listerien in Wilke-Fleisch nachgewiesen worden. Die Keime können für Menschen mit geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt gegen den Wilke-Geschäftsführer wegen fahrlässiger Tötung.

Laut dem Landkreis handelt es sich um Waren, die nach der Schließung in den Lagerräumen des Unternehmens blieben. Damit die Lebensmittel nicht verderben, hatte die Behörde dafür gesorgt, dass die Kühlhäuser der Firma weiterhin mit Strom versorgt wurden. Die Entsorgung findet unter Aufsicht des Veterinäramtes statt. 20 Mitarbeiter des Unternehmens haben sich demnach bereiterklärt, dabei zu helfen.