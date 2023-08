Trotz eines riesigen Auftragseingangs rechnet Siemens Gamesa für das Geschäftsjahr 2022/23 allenfalls mit einem stagnierenden Umsatz. Im dritten Quartal brach er um zwölf Prozent ein, obwohl sich der Auftragseingang auf 7,4 (3,5) Milliarden Euro mehr als verdoppelte, unter anderem wegen Großaufträgen für Offshore-Anlagen. Das drückt das erwartete Umsatzwachstum im Konzern auf neun bis elf (bisher zehn bis zwölf) Prozent. Auch das Ergebnis vor Sondereffekten von Siemens Energy dürfte nun tiefrot ausfallen; bisher hatte der Konzern wenigstens noch mit einer Marge von einem Prozent gerechnet.

Im dritten Quartal fiel ein Nettoverlust auf 2,9 (Vorjahr: minus 0,6) Milliarden Euro an, der Umsatz stieg vergleichbar um acht Prozent auf 7,5 Milliarden Euro. Dabei läuft das restliche Geschäft mit konventioneller Energietechnik und Stromnetzen gut. In der Gaskraftwerkssparte etwa schnellte der Umsatz um mehr als ein Fünftel nach oben, der Gewinn vervielfachte sich auf 291 Millionen Euro. Die Netzsparte legte beim Umsatz 19 Prozent zu und drehte operativ ins Plus. Beide waren vor einem Jahr durch den Rückzug aus Russland in Mitleidenschaft gezogen worden. »Die starke Leistung der übrigen Geschäftsbereiche gibt mir das Vertrauen in die Fähigkeit unseres Unternehmens, Geschäfte wieder wirtschaftlich erfolgreich aufzustellen«, sagte Bruch.