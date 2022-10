Bei der Weiterverwendung der Subventionen sollen die Gasgroßverbraucher erstaunlich große Freiheiten bekommen. »Die geförderte Gasmenge kann das verbrauchende Unternehmen für seine Zwecke nutzen oder am Markt verwerten«, heißt es im Kommissionsbericht.

Die Unternehmen dürfen die subventionierten Kilowattstunden also einfach weiterverkaufen – und den Erlös einstreichen.

»Winterschlafprämie«, »neoliberale Lehrbuchlösung«

Ihre Produktion müssten sie dann womöglich trotzdem drosseln oder einstellen, weil weniger Gas vorhanden wäre. In der Folge würden sie auch weniger einnehmen. Manchen Firmen scheint das aber aufgrund der stark schwankenden Preise gerade ganz recht zu sein. Auch in der Gaskommission gab es nach SPIEGEL-Informationen viele Befürworter für dieses Modell – weil sich so der Gasverbrauch in den kommenden Monaten drücken lässt. Laut Bundesnetzagentur muss er um rund ein Fünftel sinken, damit das Gas bis zum Ende der Heizperiode reicht.