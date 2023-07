Bei Wirecard lief damals eine Sonderuntersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, die schließlich keine Belege für die Summe von 1,9 Milliarden Euro fand. Der Konzern brach daraufhin im Juni 2020 zusammen.

Die Pleite ist einer der größten Finanzskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Braun und zwei weitere Ex-Manager sind wegen Betrugs und Bilanzfälschung angeklagt. Nach Ansicht von Staatsanwaltschaft und Insolvenzverwalter waren die fehlenden Milliarden frei erfunden.

Marsalek ist untergetaucht und wird international gesucht. Die Spur des Managers verlor sich in Belarus. Später wurde er in Russland vermutet. Vor Kurzem hat er sich überraschend mit einem Brief in den Prozess eingeschaltet.