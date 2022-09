Das Wirtschaftsstrafverfahren dürfte eines der größten in der deutschen Geschichte werden. Ein Termin für den Prozessbeginn steht nach Angaben des Gerichts steht noch nicht fest.

Die Staatsanwaltschaft wirft Braun, seinem Bilanzchef Stephan von Erffa und dem Statthalter von Wirecard in Dubai, Oliver Bellenhaus, in der 474 Seiten starken Anklageschrift Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue in mehreren Fällen und gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor. Braun, der seit Juli 2020 in Untersuchungshaft sitzt, weist die Vorwürfe zurück.