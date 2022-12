Der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun und seine Anwälte wollen mehr Zeit für die Prüfung der Unterlagen. Sein Verteidiger Alfred Dierlamm kündigte am Montag einen Antrag an, den Betrugsprozess gegen Braun und zwei weitere Ex-Manager des insolventen Zahlungsdienstleisters auszusetzen. Hintergrund sei »was uns auf den Tisch geschüttet wurde an Akten«, sagte er am zweiten Prozesstag vor dem Landgericht München I zu Beginn seiner auf etwa zwei Stunden angesetzten Erklärung. Braun sehe sich deshalb derzeit nicht in der Lage auszusagen. Der 53-Jährige sitzt seit fast zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft.