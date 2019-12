Gewinner und Verlierer der Wirtschaft 2019 Das Jahr der jungen Trendsetter

Jennifer Morgan hat Geschichte geschrieben: Als erste Frau rückte sie in diesem Jahr an die Spitze eines Dax-Konzerns. Seit Oktober steht die 48-jährige Amerikanerin gemeinsam mit ihrem deutschen Kollegen Christian Klein an der Spitze des Softwarekonzerns aus Walldorf. Zuvor hatte überraschend Konzernchef Bill McDermott seinen Rücktritt verkündet. Dass Morgans Berufung so viel Aufmerksamkeit bekam, weil sie eine Frau ist, findet sie selbst etwas überraschend: "Ich war verwundert, als ich mein Foto in jeder deutschen Zeitung sah", sagte sie dem SPIEGEL. "In den USA war das nicht so." Dort hätten die Diskussionen über Gleichberechtigung und Vielfalt viel früher begonnen.