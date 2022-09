Es sollten alle Möglichkeiten in Betracht gezogen »und jenseits ideologischer Grabenkämpfe diskutiert« werden, um die Gasverstromung weiter zu reduzieren, die stark gestiegenen Strompreise zu dämpfen und die Verfügbarkeit von Energie zu erhöhen, schreiben sie. Dem Forscherteam gehören Veronika Grimm, Monika Schnitzer, Achim Truger und seit August Ulrike Malmendier sowie Martin Werding an.

Wirtschaftsweise: Hohe Preise machen Menschen sparsam

Zuvor hatte sich bereits der Betreiber des AKW Isar 2 in einem Brief an Habeck beschwert. Das Kraftwerk nur als Kaltreserve für den Notfall vorzuhalten, sei riskant und nicht umsetzbar. Solch ein Reservebetrieb sei technisch nicht machbar . Der Minister warf dem Konzern daraufhin vor, das Konzept der Notfallreserve nicht verstanden zu haben.