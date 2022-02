Hastige Abreise aus Hamburger Hafen Rätselraten um Putins Jacht

Seit September 2021 führte die Werft Blohm + Voss Umbauten an Wladimir Putins Luxusjacht »Graceful« durch. Nachdem die »Kieler Nachrichten« darüber berichtet, sticht das Schiff plötzlich in See. Was steckt dahinter?