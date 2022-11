Nach Rewe-Rückzug Volkswagen, Lufthansa und Adidas halten DFB die Treue

Zur Diskussion über die Kapitänsbinde und über die Entscheidung des DFB hatte der Verband laut Sponsor Flyeralarm am Dienstag den Austausch mit seinen Partnern gesucht, »bei dem DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Geschäftsführer Dr. Holger Blask offen über den gestrigen Entscheidungsprozess berichtet haben«. Das teilte die Onlinedruckerei dem SPIEGEL mit. Demnach habe der DFB die Haltung und die gesetzten Richtlinien des Weltverbandes Fifa »sehr scharf« kritisiert und angekündigt, »im Nachgang nicht einfach ›zur Tagesordnung‹ übergehen zu wollen«.

Lufthansa und Ergo verweisen auf eigene Werte

Die Lufthansa teilte dem SPIEGEL unterdessen ebenfalls mit, man werde die Partnerschaft mit dem DFB nicht beenden. Die offizielle Airline des Verbands erinnert an gemeinsame Projekte wie die »Diversity Wins«-Sonderlackierung auf einem Airbus, der auf verschiedenen Langstreckenflügen – »auch nach Doha« – eingesetzt werde. Und auch sie verweist in dem übermittelten Statement ausführlich auf die eigenen Werte: »Lufthansa steht für Weltoffenheit, Toleranz, Vielfalt und die Verbindung von Menschen. Wir bringen Gäste aller Nationen und Kulturen zusammen und heißen alle an Bord willkommen – unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, Religion, Nationalität, sexueller Orientierung oder Identität. Für diese Haltung wirbt Lufthansa in aller Welt.«