Adidas hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2024 weitgehend auf recycelte Materialien umsteigen. »Unser langfristiges Ziel ist es, auf Plastik als Material vollkommen zu verzichten – um unsere Meere, unseren Planeten und uns alle zu schützen«, heißt es etwa in einer Mitteilung des Konzerns zur Zusammenarbeit mit Parley for the Oceans.

Die Umweltschutzorganisation sammelt für Adidas Plastikmüll auf »entlegenen Inseln und an Stränden sowie in den Küstenregionen der Malediven«. Seine Produkte, darunter das Nationaltrikot, bewirbt Adidas mit dem Claim »Made with Parley Ocean Plastic«.