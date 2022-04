Der Wohnungsbau in Deutschland steht nach Einschätzung von Branchenverbänden 2023 vor einem Einbruch. Aufgrund von Materialmangel und rasant steigender Preise könnten bald deutlich weniger neue Wohnungen gebaut werden. Die Kosten neuer Bauvorhaben für die auftraggebenden Wohnungsunternehmen und für viele ausführende Baufirmen und Handwerker würden durch die Entwicklung unkalkulierbar, heißt es übereinstimmend in Wohnungs- und Baubranche.

»Da wird es Einbrüche geben, und zwar ganz deutliche«, sagt Hans Maier, Direktor des Verbands der bayerischen Wohnungswirtschaft (vdw), der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf das Jahr 2023. »86 Prozent der Wohnungsgenossenschaften und der sozial orientierten Wohnungsgesellschaften in Norddeutschland schätzen die Aussichten für den Neubau derzeit als schlecht beziehungsweise als sehr schlecht ein«, sagt ein Sprecher des norddeutschen Schwesterverbands VNW in Hamburg.

Derzeit bauen die Wohnungsunternehmen trotz Kostensteigerungen landauf, landab noch fleißig. So auch Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen Vonovia in Bochum und dessen hauseigener Bauträger Buwog Development: »Doch da die Buwog mit ihren Nachunternehmern zumeist Festpreise vereinbart, haben solche Preisschwankungen normalerweise keine kurzfristigen Auswirkungen auf unser Neubaugeschäft oder die Preise der aktuell angebotenen Eigentumswohnungen«, sagt Buwog-Geschäftsführerin Eva Weiß.

Mittel- und langfristig sind die Aussichten jedoch unerfreulich. In einer kürzlich veröffentlichten Umfrage des Hauptverbands der deutschen Bauindustrie klagten 90 Prozent der Unternehmen über Preissteigerungen, 80 Prozent über Lieferengpässe. Demnach geben Baustofflieferanten für viele Materialien derzeit nur noch tagesaktuelle oder gar keine Preise mehr an.

Kostenfalle Klimaschutz: So teuer wird das Wohnen – was auf Mieter und Eigentümer zukommt Von Alexander Jung

»Es ist eine Situation, wie wir sie noch nie hatten«, berichtet ein Sprecher des Landesverbands der bayerischen Bauinnungen in München. »Wir haben eine Riesen-Auftragswelle, und gleichzeitig fehlen die Rohstoffe. Wir haben alle acht Wochen massivste Preissteigerungen.« Auf Mieter und Eigentümer kommen außerdem aufgrund von Modernisierungen massive Kosten zu, die der Staat mit Förderprogrammen auffangen will. ( Lesen Sie hier mehr dazu. )

Bauherren und Baufirmen vereinbaren in ihren Verträgen in der Regel vor Baubeginn Festpreise. Wenn die Materialkosten so schnell steigen wie derzeit, laufen die Bauunternehmen Gefahr, am Ende trotz voller Auslastung Verluste zu machen. Um roten Zahlen vorzubeugen, bewerben sich viele Firmen deswegen nicht mehr um neue Aufträge: »In der Konsequenz geben über 30 Prozent der Bauunternehmen keine neuen Angebote mehr ab«, heißt es beim Bauindustrie-Hauptverband.