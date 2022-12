Die deutsche Bauwirtschaft warnt vor einem Einbruch im Wohnungsbau und fordert Unterstützung von der Politik.

In der Coronapandemie und globalen Finanzkrise habe es große staatliche Investitionen der Bundesregierung gegeben. »Wann, wenn nicht jetzt will die Politik in den Bau investieren?«, sagte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des deutsches Baugewerbes (ZDB), der Nachrichtenagentur dpa.