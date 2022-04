Serielles Bauen, schnellere Genehmigungen, Nachverdichtung: An Ideen, wie die Bundesregierung aus SPD , Grünen und FDP die angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt bekämpfen will, mangelt es nicht. Allerdings scheinen diese bislang nur wenig zu fruchten: Die Behörden haben im Februar deutlich weniger Baugenehmigungen ausgestellt, wie nun das Statistische Bundesamt mitteilte .

Bewilligt wurde demnach der Neu- oder Umbau von 28.060 Wohnungen. Das waren 6,6 Prozent oder 1998 weniger als im Februar 2021. In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres blieb die Zahl der Baugenehmigungen mit insgesamt 57.713 nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum (57.712 Baugenehmigungen).

Auch genehmigte Vorhaben werden häufig nicht gebaut

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden in den ersten beiden Monaten 2022 insgesamt 50.376 Wohnungen genehmigt. In dem Zweimonatszeitraum waren dies – dank eines Zuwachses im Januar – immerhin 0,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei sank jedoch die Zahl der Bewilligungen bei Einfamilienhäusern um 16,3 Prozent auf 13.047 Einheiten. Bei Zweifamilienhäusern stieg die Zahl genehmigter Wohnungen dagegen um 13,0 Prozent auf 5480 und bei Mehrfamilienhäusern um 8,7 Prozent auf 30.829.