Mounk wurde 1982 in München geboren und lebt in New York. Der Politikwissenschaftler lehrt an der Johns-Hopkins-Universität in Washington, D.C. und arbeitet als Publizist unter anderem für die »New York Times«. In seinen Büchern und Kolumnen widmet sich der Krise der Demokratie und dem Aufstieg von Donald Trump. Mounk sei ein »Vordenker von internationalem Renommee«, erklärte »Zeit«-Verleger Stefan von Holtzbrinck.