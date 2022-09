Der bekannte Toilettenpapier-Hersteller Hakle hat ebenfalls ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Grund seien die »massiv gestiegenen Kosten für Material- und Energiebeschaffung sowie der Transporte«, die bislang nicht in ausreichendem Maße an die Kunden weitergegeben werden konnten, teilte das Unternehmen mit. »Unser Problem ist ja nicht die mangelnde Nachfrage«, sagt Firmenchef und -mitinhaber Volker Jung im Interview mit dem SPIEGEL.