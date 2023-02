Zuvor hatten bereits andere Medien über den Vorgang berichtet, darunter die Nachrichtenagentur Reuters und die »Financial Times« (hier geht es zu dem Bericht ). In dem Brief wenden sich die beiden Gründer von Zalando an die Mitarbeiter (»Liebe Zalandos«). Die Probleme rührten daher, dass »in den vergangenen Jahren einige Bereiche unseres Unternehmens zu sehr gewachsen sind. Dies ist ein sehr schwieriger, aber notwendiger Schritt, um die Herausforderungen und Chancen, die die Zukunft für uns bereithält, bestmöglich zu nutzen«, heißt es in dem Schreiben.