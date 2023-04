»Alles, was ich möchte, ist Gerechtigkeit«, sagt Akhter heute der Nachrichtenagentur AFP zufolge. Sie hat das schwerste Industrieunglück in der Geschichte von Bangladesch überlebt – anders als ihre Mutter, die ebenfalls in der Textilfabrik arbeitete. Wie die allermeisten Überlebenden kann auch Akhter nicht mehr arbeiten.

Dabei gab es Vorzeichen für die Katastrophe. Noch am Tag vor dem Unglück war die siebenstöckige Textilfabrik geräumt worden, nachdem Risse in der Gebäudestruktur entdeckt worden waren. Die Leitung zwang trotzdem viele Frauen zurück an die Arbeit.

Urteil in Strafprozess steht bislang aus

Akhter wurde wegen des Unglücks ein Bein amputiert. Die Kosten für die bis heute andauernden medizinischen Behandlungen hätten die Entschädigung von 8500 Euro überstiegen, erzählt sie. »Wir sind am Leben, aber wir siechen dahin.«