Auftraggeber war die Stiftung Familienunternehmen in München. »Der Industriestandort Deutschland hat dramatisch an Qualität verloren«, kritisierte Rainer Kirchdörfer, der Vorstand der Stiftung Familienunternehmen. »Im internationalen Vergleich auf den hintersten Plätzen, das ist nicht das Feld, in das wir gehören.«

Auch im Vergleich der direkten Nachbarländer sieht die Bundesrepublik nicht gut aus: Die Schweiz belegt den vierten Platz, Österreich ist auf Rang 13. Polen schafft es auf Rang zehn und ist damit stärkster Aufsteiger. Frankreich liegt mit Rang 17 knapp vor Deutschland.