Bei Anlegern, Analysten, aber auch in den Firmen selbst steigt die Sorge vor einer Rezession in Deutschland. So fiel der ZEW-Index, ein Barometer für die Einschätzung zur deutschen Konjunktur in den nächsten sechs Monaten, im Juli überraschend kräftig. Und laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) erwartet ein Viertel der Unternehmen mittlerweile eine sinkende Produktion.