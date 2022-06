Personalmangel an Airports Lufthansa annulliert weitere 2200 Flüge

Der Luftverkehr hat mit Personalmangel in der Hochsaison zu kämpfen, vor allem bei den Bodendiensten, zum Teil aber auch bei Flugbegleitern. Die Lufthansa und andere Airlines sagen die Flüge mit Vorlauf ab und bieten alternative Flüge oder Bahnverbindungen im Inland an, und wollen so zusätzliches Chaos an den Airports vermeiden.

Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings hatte vor wenigen Tagen Flugstreichungen bekannt gegeben. Grund für jene Ausfälle war nach Unternehmensangaben allerdings ein hoher Krankenstand. Man sei vom Anstieg der Coronainfektionen nicht verschont geblieben, sagte eine Eurowings-Sprecherin.