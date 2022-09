»Die Kooperation der Zuckerhersteller dient in diesen schwierigen Zeiten der Abfederung einer möglichen Gasmangellage in der Produktion«, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Bleibe das Gas aus, drohe ein Produktionsstillstand und der Verderb großer Teile der Rübenernte. »Das ist auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher ein Szenario, das es zu vermeiden gilt, da sich übermäßige Preisspitzen beim Grundprodukt Zucker in der gesamten Wertschöpfungskette auswirken.«