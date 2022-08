Zum Tod von Anshu Jain Der zaudernde Banker

Nach seinem Ende bei der Deutschen Bank arbeite Jain zunächst in der Fintech-Branche und heuerte beim kalifornischen Start-up »Social Finance« an. Danach wechselte er zurück in die klassische Finanzindustrie: Er wurde Präsident bei Cantor Fitzgerald, einem New Yorker Investmenthaus.

Noch im Januar 2020 besuchte Jain das Weltwirtschaftsforum in Davos, wo er einen erholten Eindruck machte und seine schwere Erkrankung überwunden zu haben schien. Personen, die ihm nahestanden, berichten indes, er habe seither konstant unter starken Schmerzen gelitten.

Den zuletzt diagnostizierten Rückfall sollte er nicht überleben. Jain starb in der Nacht auf Samstag.