Angst vor Kunden-Ansturm auf die Geldhäuser Mittelgroße US-Banken bitten Behörden offenbar um Hilfe

Unterdessen gibt es in den USA offenbar Kaufinteressenten für die zusammengebrochene SVB. First Citizens BancShares erwäge ein Gebot, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Mindestens ein weiteres Unternehmen denkt demnach ebenfalls ernsthaft über eine Übernahme nach. SVB und First Citizens haben sich bislang nicht dazu geäußert. Der Einlagensicherungsfonds FDIC hatte die SVB am 10. März übernommen und bereits einen vergeblichen Anlauf unternommen, das Institut zu verkaufen.

Mit dem möglichen Aufziehen einer Bankenkrise tritt nun laut Nachrichtenagentur Reuters auch der legendäre US-Investor Warren Buffett wieder auf den Plan, der in der Finanzkrise 2008 Goldman Sachs mit Milliarden ausgeholfen hatte. Laut einem Insider spreche er mit hochrangigen Beamten von US-Präsident Joe Biden über die Lage. Einzelheiten zu den demnach geführten Gesprächen gibt es bislang nicht, das Weiße Haus und das US-Finanzministerium lehnten eine Stellungnahme ab.