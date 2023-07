EU-weite Umfrage Jeder fünfte Deutsche kann sich eine Woche Urlaub nicht leisten

Am häufigsten trifft es den Daten zufolge Alleinerziehende. In der Kategorie »Alleinstehende Person mit abhängigen Kindern« sind demnach 42 Prozent nicht in der Lage, eine Woche in den Urlaub zu fahren. Auch insgesamt sind Haushalte mit Kindern häufiger betroffen (23,4 Prozent) als Haushalte ohne Kinder (20,7 Prozent).