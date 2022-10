Deutschland will die hohen Energiepreise bis 2024 mit bis zu 200 Milliarden Euro abfedern. Scholz hatte die geplanten Maßnahmen als »Doppelwumms« bezeichnet.

Mehrere EU-Staats- und Regierungschefs kritisierten das Paket zuletzt jedoch. (Mehr dazu lesen Sie hier.) Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki etwa hat sich mit einer direkten Nachricht an Deutschland gewandt. »Meine Botschaft an Deutschland ist: Seid gemeinschaftlich, solidarisch mit allen anderen«, sagte Morawiecki in Prag. In schwierigen Zeiten müssten sich alle auf einen gemeinsamen Nenner einigen und nicht auf den Nenner, der nur für ein Land passend sei.