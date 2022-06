Sebastian Seusing, ein Imker aus Brandenburg hat vor dem Landgericht in Frankfurt an der Oder einen Prozess um Schadensersatz für seinen mit Glyphosat verunreinigten Honig gewonnen. Eine Zivilkammer des Gerichts gab am Montag der Klage des Mannes statt, wie ein Gerichtssprecher sagte. Das beklagte landwirtschaftliche Unternehmen ihm nun 14.544 Euro zahlen.